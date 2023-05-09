Капитан сборной Украины им больше не нужен: определилась футбольная судьба Ярмоленко в ОАЭ
Источник:твиттер UAEkick
До конца сезона-2022/2023 Аль-Айну осталось провести всего три встречи, две из которых в Кубке Этисалат. Эти поединки могут стать последними для Андрея Ярмоленко в ОАЭ.
По информации источника, эмиратский клуб определился с судьбой правого вингера сборной Украины. Андрей Ярмоленко покинет клуб по окончании сезона-2022/2023. Аль-Айн не видит логики продлевать контракт с украинским футболистом, который даже на этом уровне показывает достаточно скромную игру и футбольные качества.
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Недовольны уровнем футбола от украинца
Потому Ярмоленко придется искать новую команду по окончании текущего сезона. Ранее в СМИ была информация, что после периода в ОАЭ Андрей может вернуться в киевское Динамо.
Также Аль-Айн отказался активировать опцию выкупа контракта хорватского защитника Тина Эдвая, играющего в ОАЭ на правах аренды. Футболист вернется "на болота" в московский Локомотив, требовавший от Аль-Айна доплаты в размере 5 миллионов долларов за то, что клуб из ОАЭ хотел выкупить хорватского защитника.
Аль-Айн после 25 туров идет на втором месте в Про-лиге ОАЭ, уступая лидеру 3 балла. Далее клуб ждут два полуфинала Кубка Этисалат.
Отметим, что Аль-Айн может избавиться не только от Ярмоленко. Тренерский мостик команды может покинуть и Сергей Ребров. Украинского наставника активно сватают в сборную Украины, а в УАФ молятся, чтобы Сергей Станиславович дал "добро" на возглавление национальной команды.
Карьера Андрея Ярмоленко в Аль-Айне
- 33-летний правый вингер перебрался в Аль-Айн в июле 2022 года. Ярмоленко достался клубу в статусе свободного агента.
- С момента перехода провел за эмиратский клуб 30 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистам.
- Андрей вполне не смог раскрыть все свои достоинства футболиста в ОАЭ.