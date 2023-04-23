Не удержав победу без украинца: Ярмоленко оформил ассист за Аль-Айн - видео

Капитан сборной Украины продолжает приносить результат своей нынешней команде. Но вот без украинца эмиратский коллектив сменился на глазах.

Андрей Ярмоленко отметился голевой передачей в матче с Бани Яс. После того, как украинец сошел с поля, Аль-Айн умудрился потерять комфортное преимущество, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Гол Чигринского спас Ионикос в битве аутсайдеров: видео гола эксодноклубника Месси

А такой уж футбол

Украинский вингер оформил ассист при счете 0:1 в пользу своей команды. Во втором тайме капитан сборной Украины пошел в прессинг вратаря таким образом, что мяч оказался у его ног. Ярмоленко в свою очередь выкатил мяч под удар своему партнеру по команде, который удвоил преимущество Аль-Айна во встрече. Так Андрей и записал на свой счет 5-й ассист в футболке Аль-Айна (Ярмоленко также забил 9 голов за эмиратский коллектив).

Украинец со спокойной душой сошел с поля, ожидая триумфального финального свистка, однако Аль-Айн решил удивить. На 90-й минуте игрок команде-сопернице отыграл один мяч, реализовав пенальти, а на 7-й компенсированной минуте Бани Яс тотально шокировал команду Реброва. Игрок Аль-Айна пытался прервать фланговую передачу, но срезал мяч в свои ворота, сравняв счет в матче.

Кстати говоря. Таким образом, Аль-Айн набрал 48 очков и остался вторым, сохранив отставание от Аль-Ахли Дубай в 3 очка.

Видео голевой передачи Андрея Ярмоленко: