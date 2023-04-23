Андрій Ярмоленко відзначився гольовою передачею у матчі з Бані Яс. Після того, як українець зійшов з поля, Аль-Айн примудрився втратити комфортну перевагу, пише 24 Канал.

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А такий вже футбол

Український вінгер оформив асист за рахунку 0:1 на користь своєї команди. У другому таймі капітан збірної України пішов у пресинг воротаря таким чином, що м'яч опинився у його ногах. Ярмоленко у свою чергу викотив м'яч під удар своєму партнеру по команді, який подвоїв перевагу Аль-Айна у зустрічі. Так Андрій і записав на свій рахунок 5-ий асист у футболці Аль-Айна (Ярмоленко також забив 9 голів за еміратський колектив).

Українець зі спокійною душею зійшов з поля, очікуючи на тріумфальний фінальний свисток, проте Аль-Айн вирішив здивувати. На 90 хвилині гравець команді-суперниці відіграв один м'яч, реалізувавши пенальті, а на 7-й компенсованій хвилині Бані Яс тотально шокував команду Реброва. Гравець Аль-Айна намагався перервати флангову передачу, але зрізав м'яч у власні ворота, зрівнявши рахунок у матчі.

До речі. Таким чином, Аль-Айн набрав 48 очок та залишився другим, зберігши відставання від Аль-Ахлі Дубай у 3 очки.

Відео гольової передачі Андрія Ярмоленка: