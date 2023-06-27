Наконец-то официально: Андрей Ярмоленко – снова футболист Динамо

Футбольный клуб Динамо официально объявило о подписании контракта с полузащитником Андреем Ярмоленко. Футболист снова будет выступать за родной клуб.

Андрей Ярмоленко снова стал игроком киевского Динамо. 26 июня киевский клуб объявил о подписании соглашения с игроком, находившимся в статусе свободного агента. Перед этим клуб в соцсетях запостил интригующие фото и видео, намекая на возвращение Ярмоленко в Динамо.

В то же время Защитник сборной Украины заинтриговал своим будущим в Динамо

27 июня киевляне объявили о подписании контракта с Ярмоленко на 2 года.

По информации "ТаТоТаке" Ярмоленко подписал контракт с Динамо на два года. Также по данным журналистов, по завершении карьеры Ярмоленко получит должность в клубе – он станет спортивным директором.

Кроме того, Ярмоленко в клубе будет получать зарплату в размере 1 миллиона долларов в год.

Стоит напомнить, что Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. В январе 2008 года в 18 лет он перешел в состав киевского Динамо. Дебютировал за главную команду 11 мая 2008 года, выйдя на замену в матче против Ворсклы. В этом же матче он отличился дебютным голом, принеся своей команде минимальную победу.

Всего в Динамо футболист провел 9,5 лет, за это время он сыграл во всех турнирах 339 матчей и забил 137 мячей. С Динамо Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины и трижды обладателем Суперкубка Украины. Он тоже был капитаном команды.

Летом 2017 года Ярмоленко был продан в Боруссию Дортмунд за 25 миллионов евро. Но в немецком клубе Ярмоленко задержался всего на год, и уже летом 2018 года за 20 миллионов евро перешел в английский Вест Хэм.

За Вест Хэм Ярмоленко выступал в течение четырех сезонов. И летом 2022 года, по окончании контракта, в качестве свободного агента перешел в Аль-Айн из ОАЭ, который в то время тренировал Сергей Ребров. 13 июня 2023 года Аль-Айн объявил о том, что не будет продлевать контракт с Ярмоленко. И футболист снова стал свободным агентом. Так что Динамо он достался бесплатно.