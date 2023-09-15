14 вересня Андрій Фірман, який грає на позиції правого вінгера, продовжив угоду туринським Ювентусом, який поповнив структуру "старої синьйори" у серпні 2019-го. Українець перейшов із італійської Чезени. Футболісту лише 18 років, а він вже змушує європейського гранда зберігати його у структурі команди.

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Бачать перспективу

Новий контракт футболіста з клубом Серії А розрахований до 2025 року.



Андрій Фірман продовжив контракт із Ювентусом / Фото з інстаграму футболіста

Відзначимо, що у минулому сезоні-2022/2023 українець виступав в оренді в іншому італійському клубі СПАЛі, за юнацьку команду U-19 якого відіграв 25 поєдинків, у яких запам'ятався голом і 2 асистами. Ще заробив 4 жовті картки.

30 червня 2023-го його орендна угода зі СПАЛом закінчилась, тому Фірман повернувся у розташування Ювентуса U-19.

У новому сезоні уродженець Львова двічі потрапляв у заявку юнацької команди Ювентуса, але на поле так і не виходив. В обидвох матчах туринці здобули перемогу – 3:1 над Кальярі та 0:3 над Лечче.

До слова. За його спиною вже є 25 поєдинків у футболці Ювентуса U-17 (6 голи і 1 асист). Також провів 3 матчі за збірну України U-17.