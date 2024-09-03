36-летний фехтовальщик из Львова противостоял сопернику из Италии Эдоардо Джордану. На пути к этому бронзовому финалу Андрей Демчук одержал победы над представителя из Бразилии, Италии, Франции и Китая, сообщает 24 Канал.

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Опять четвертый

Единственное поражение на своем пути Демчуку нанес его земляк Артем Манько 14:15 в рамках четвертьфинала Паралимпиады-2024.

Нули в счете размочил именно итальянец, но цифры на табло быстро стали равным 2:2. Джордан увеличил преимущество до 2:4. Однако Демчук быстро отквитал отставание в два укола 4:4.

К сожалению, на экваторе встречи итальянский фехтовальщик увеличил свое преимущество до трех уколов 5:8 перед небольшим перерывом. У обоих спортсменов было по желтой карточке.

Андрей начал движение раньше старта и получил красную карточку, а еще один балл дали Джордану. Очень обидно, но Андрей Демчук уступил 7:15 в бронзовом финале итальянке. Опять четвертый.

Интересно! В Рио-де-Жанейро Андрей Демчук торжествовал в этой программе фехтования, получив "золото".

Отметим, что в медальные финалы в фехтовании 3 сентября отобрались двое украинцев. Кроме Андрея Демчука сделала это еще Елена Федота. Наталья Морквич досадно уступила в четвертом утешительном раунде в один балл сопернице из Грузии 14:15.