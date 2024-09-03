36-річний фехтувальник зі Львова протистояв супернику із Італії Едоардо Джордану. На шляху до цього бронзового фіналу Андрій Демчук здобув перемоги над представника із Бразилії, Італії, Франції та Китаю, повідомляє 24 Канал.

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Знову четвертий

Єдину поразку на своєму шляху Демчуку завдав його земляк Артем Манько 14:15 у рамках чвертьфіналу Паралімпіади-2024.

Нулі у рахунку розмочив саме італієць, але цифри на табло швидко стали рівним 2:2. Джордан збільшив перевагу до 2:4. Однак Демчук швидко відквитав відставання у два уколи 4:4.

На жаль, на екваторі зустрічі італійський фехтувальник збільшив свою перевагу до трьох уколів 5:8 перед невеликою перервою. В обидвох спортсменів було по жовтій картці.

Андрій почав рух раніше старту та отримав червону картку, а ще один бал дали Джордану. Дуже прикро, але Андрій Демчук поступився 7:15 у бронзовому фіналі італійці. Знову четвертий.

Цікаво! У Ріо-де-Жанейро Андрій Демчук тріумфував у цій програмі фехтування, здобувши "золото".

Відзначимо, що до медальних фіналів у фехтуванні 3 вересня відібрались двоє українців. Окрім Андрія Демчука зробила це ще Олена Федота. Наталія Морквич прикро поступилась у четвертому втішному раунді в один бал суперниці із Грузії 14:15.