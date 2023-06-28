"Напейся, обрыгайся, чтобы забрала полиция": игрок Колоса вспомнил причудливые методы Кварцяного

Виталий Кварцяный своей харизмой и отношением к футболу запомнился всем долго. У украинского наставника был свой "особый" подход к футболистам.

Бывший игрок Динамо и нынешний футболист Колоса Андрей Богданов вспомнил времена сотрудничества с Виталием Кварцяным. Бывший тренер Волыни пытался по-своему раскрыть потенциал подопечных.

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Уникальный тренер

Опытный полузащитник Колоса рассказал о методах работы Виталия Кварцяного и его чрезмерной эмоциональности. Однако Андрей Богданов убежден, что в такой манере общения украинского наставника ничего плохого нет, а наоборот делает Кварцяного особенным. Футболист убежден, что в элите украинского футбола пока нет, а, возможно, и больше не будет.

Это было незабываемое время. Я Кварцяному очень благодарен за то, что он перезагрузил меня. У нас были "терки" в конце моего этапа, но я ему благодарен. Всегда с улыбкой вспоминаю о том времени. Все знают историю, что он меня выгнал из автобуса, и я ушел. Каждый день общение, когда он входил в кураж, начинал рассказывать. Он мог молодому сказать: "Я тебя не видел на поле, напейся, брызгайся - пусть заберут тебя в полицию, чтобы я тебя забрал, чтобы я тебя заметил". Бывало мне говорил: "А знаешь, почему ты играешь правого защитника? Потому что ты Дани Алвес, я в тебе вижу Дани Алвеса". У нас три правых защитника в запасе сидят, а я играю. А хавов центральных не хватало. Он такой тренер с изюминкой. Таких у нас нет в УПЛ. Он мог зайти горячий чай вылить на кого-нибудь, с головы снять пот. Он на эмоциях, любит футбол,

– рассказал Богданов.

Карьера Кварцяного