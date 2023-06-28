"Напейся, обрыгайся, чтобы забрала полиция": игрок Колоса вспомнил причудливые методы Кварцяного
Источник:SportArena
Виталий Кварцяный своей харизмой и отношением к футболу запомнился всем долго. У украинского наставника был свой "особый" подход к футболистам.
Бывший игрок Динамо и нынешний футболист Колоса Андрей Богданов вспомнил времена сотрудничества с Виталием Кварцяным. Бывший тренер Волыни пытался по-своему раскрыть потенциал подопечных.
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Уникальный тренер
Опытный полузащитник Колоса рассказал о методах работы Виталия Кварцяного и его чрезмерной эмоциональности. Однако Андрей Богданов убежден, что в такой манере общения украинского наставника ничего плохого нет, а наоборот делает Кварцяного особенным. Футболист убежден, что в элите украинского футбола пока нет, а, возможно, и больше не будет.
Это было незабываемое время. Я Кварцяному очень благодарен за то, что он перезагрузил меня. У нас были "терки" в конце моего этапа, но я ему благодарен. Всегда с улыбкой вспоминаю о том времени. Все знают историю, что он меня выгнал из автобуса, и я ушел. Каждый день общение, когда он входил в кураж, начинал рассказывать. Он мог молодому сказать: "Я тебя не видел на поле, напейся, брызгайся - пусть заберут тебя в полицию, чтобы я тебя забрал, чтобы я тебя заметил". Бывало мне говорил: "А знаешь, почему ты играешь правого защитника? Потому что ты Дани Алвес, я в тебе вижу Дани Алвеса". У нас три правых защитника в запасе сидят, а я играю. А хавов центральных не хватало. Он такой тренер с изюминкой. Таких у нас нет в УПЛ. Он мог зайти горячий чай вылить на кого-нибудь, с головы снять пот. Он на эмоциях, любит футбол,
– рассказал Богданов.
Карьера Кварцяного
- Украинский специалист успел поработать в ряде местных коллективов, однако никаких высот с ними он не достигал. Кварцяный работал главным тренером в луцком Торпедо, Подолье Хмельницкий, а также польском КШО и тренером-селекционером в запорожском Металлурге.
- Однако известен он своим временем пребывания в Волыни (1989–1990, 1994–1997, 2001–2011, 2013–2017), где и зарекомендовал себя как тренера с нестандартным подходом. В частности, в определенный период пребывания в луцком коллективе Кварцяный хотел, чтобы у его команды не было низкорослых футболистов. Волынь даже признавалась "высшей командой Европы" со средним показателем 1,86 сантиметров.
- Конечно же, Кварцяный и был известен своими "эмоциональными срывами" во время или в перерыве футбольных матчей. тренер мог смело упасть на колени во время игры, разрывая свою глотку и угрожая футболистам по типу "Полетило, ты уже не капитан, иди на отсюда". В раздевалке футболистам также доставалось, поскольку Виталий Владимирович словесно пугал своих подопечных, что "те будут у него пить отходы осла".
- После того, как Волынь вылетела в Первую лигу в 2017 году, Кварцяный покинул пост главного тренера команды и больше в наставничество не возвращался.