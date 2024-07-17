За результатами виступів УПЛ сезону-2023/2024 Динамо розпочне виступи у Лізі чемпіонів з кваліфікаційного раунду. Суперником киян буде белградський Партизан.

Читайте також Зашкварився по повній: головний тренер Партизана порівняв київське Динамо з московським

Прогноз Богданова на кваліфікацію Динамо

Ексзахисник киян вважає, що "біло-сині" вийдуть у наступний етап кваліфікації.

Динамо пройде. Тому що цей момент ще є – політичний. Треба їх забити там. В Сербії три штуки покласти. Тому що ми ж бачимо, як вони себе поводять. Треба їх одразу вибити, щоб вони там довбалися,

– розповів Андрій Богданов.

Довідка. Динамо зіграє з Партизаном в межах раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 23 та 31 липня.

Відзначимо, що домашній матч киян відбудеться у Любліні 23 липня.