Этим летом украинский футбол потерял большинство легионеров из-за военного нападения со стороны России. Также УПЛ покинули несколько иностранных наставников.

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Главной утратой среди тренеров можно назвать Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист покинул Шахтер и недавно был назначен главным тренером Брайтона.

Как оказалось, в этом клубе с юга Англии будет еще один причастный к Украине специалист. В тренерский штаб Де Дзерби вошел Андреа Малдера.

Кто такой Малдера

Специалист работал в команде Андрея Шевченко, который пять лет возглавлял сборную Украины. Именно при их руководстве наша национальная команда добилась прорыва на Евро-2020, дойдя до четвертьфинала.

Напомним, что Де Дзерби подписал контракт с Брайтоном на четыре года. В клубе экснаставник Шахтера заменил Грэма Поттера, которого пригласили возглавить Челси.

Интересно знать. После семи туров Брайтон набрал 13 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. При этом "чайки" еще имеют игру в запасе.