Цього літа український футбол втратив більшість легіонерів через військовий напад з боку росії. Також УПЛ залишили і кілька іноземних наставників.
Читайте також Ніякого футболу: представникам збірної росії прийшли повістки після оголошення мобілізації
Головною втратою серед тренерів можна назвати Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець залишив Шахтар і нещодавно був призначений головним тренером Брайтона.
Як виявилось, у цьому клубі з півдня Англії буде ще один причетний до України спеціаліст. До тренерського штабу Де Дзербі увійшов Андреа Малдера.
Хто такий Малдера
Спеціаліст працював у команді Андрія Шевченка, який п'ять років очолював збірну України. Саме за їх керівництва наша національна команда домоглась прориву на Євро-2020, дійшовши до чвертьфіналу.
Нагадаємо, що Де Дзербі підписав контракт із Брайтоном на чотири роки. У клубі екснаставник Шахтаря замінив Грема Поттера, якого запросили очолити Челсі.