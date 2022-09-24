Цього літа український футбол втратив більшість легіонерів через військовий напад з боку росії. Також УПЛ залишили і кілька іноземних наставників.

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Головною втратою серед тренерів можна назвати Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець залишив Шахтар і нещодавно був призначений головним тренером Брайтона.

Як виявилось, у цьому клубі з півдня Англії буде ще один причетний до України спеціаліст. До тренерського штабу Де Дзербі увійшов Андреа Малдера.

Хто такий Малдера

Спеціаліст працював у команді Андрія Шевченка, який п'ять років очолював збірну України. Саме за їх керівництва наша національна команда домоглась прориву на Євро-2020, дійшовши до чвертьфіналу.

Нагадаємо, що Де Дзербі підписав контракт із Брайтоном на чотири роки. У клубі екснаставник Шахтаря замінив Грема Поттера, якого запросили очолити Челсі.

Цікаво знати. Після семи турів Брайтон набрав 13 очок і займає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. При цьому "чайки" ще мають гру в запасі.