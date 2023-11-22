В прошлом году легенда тенниса Роджер Федерер объявил о завершении профессиональной карьеры. Впрочем, 42-летний экспортсмен продолжает оставаться в публичном пространстве.

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Швейцарец неоднократно посещал известные теннисные турниры в качестве VIP-гостя. А на днях Федерер посетил классический концерт в Цюрихе.

На сцене выступал известный итальянский оперный певец Андреа Бочелл. В конце своего выступления музыкант пригласил экстенсисиста на сцену и поздравил его.

"Среди нас сегодня живая легенда – Роджер Федерер. Для меня большая честь посвятить последнюю арию ему за те эмоции, которые он подарил всем,

– заявил Бочелли.

Видео выступления Андреа Бочелли:

Певец выполнил свою самую известную композицию Nessun Dorma, посвятив ее Роджеру. Теннисист в восторге стоял рядом и даже не смог сдержать слез от голоса Бочелли.

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Напомним, что Федерер является одним из самых титулованных теннисистов в истории. Швейцарец завоевал 111 трофеев на корте, уступая по этому показателю только Джимми Коннорсу (125). Среди этих титутов выиграл 20 турниров Grand Slam.