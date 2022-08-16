Андерсон получил шквал критики и угроз

Новичок Ливерпуля Дарвин Нуньес получил удаление уже во втором матче Английской Премьер-лиги. Поведение защитника гостей Йоахима Андерсена изрядно раздражало Нуньеса, датский спровоцировал уругвайца.

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На 57-й минуте встречи нервы Дарвина не выдержали – и на очередную провокацию соперника он нанес удар головой в лицо Андерсену.

За это уругваец получил красную карточку, а Андерсона наказали "горчичником".

Видео эпизода

Защитник Кристал Пелес рассказал об угрожающих сообщениях от болельщиков после этого инцидента.

Некоторых фанатов возмутило поведение датского футболиста. Андерсон рассказал, что после матча с Ливерпулем он получил сотни сообщений с угрозами смерти и оскорблениями: не только в его адрес, но и в отношении его семьи.

Он опубликовал скриншот с неприятными словами поклонников. Они желали ему "взломать голеностоп и выбыть на оставшийся сезон", чтобы его "самолет упал на пути в Лондон".

"Я убью тебя. Тебя и твою семью", – говорилось в одном из сообщений. А в одном из них пользователь написал: "Надеюсь, ты проживешь долгую жизнь, исполненную страданий".

Игрок из Дании обвинялся в нечестной игре и высмеивал его падение.

Андерсен надеется на реакцию руководства английской Премьер-лиги и инстаграмму.

Получил из 300–400 подобных сообщений. Я понимаю, что вы поддерживаете определенную команду, но имейте уважение и прекратите играть мускулами онлайн. Надеюсь, инстаграмм и АПЛ сделают что-то с этим,

– написал футболист.

Кстати говоря. Матч закончился мировым – 1:1. На 61-й минуте, несмотря на игру в меньшинстве, счет сравнял колумбийский нападающий Ливерпуля Луис Диас.