Очередной скандал возник в мировом биатлоне. Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг может попасть за решетку.

Андерс Бессеберг был первым руководителем Международного союза биатлонистов (IBU) с начала его основания (1993). Однако его работа главой IBU была достаточно неоднозначной.

Вот так Оккупанты создали позорную Федерацию футбола Мариуполя: ее возглавил сын бывшего гауляйтера

Защита россиян и взятки к добру не доведет

С должности норвежец ушел в 2018-м из-за коррупционных скандалов, в том числе скрывал допинг-пробы российских биатлонистов. В 2021 году Бессеберг был признан виновным в этом деле с представителями России.

А спустя еще два года после длительного расследования бывшему главе IBU выдвинули уголовные обвинения.

Бессеберг занимался коррупцией в течение семи лет (с 2011-го по 2018-й). Норвежец получал забары в виде дорогих часов, охотничьего отдыха и наград.

Сам Андерс отвергает все обвинения, называя это клеветой. Бессеберг заверил, что не брал никаких взяток и не скрывал допинговые пробы россиян, часто ловившихся на употреблении запрещенных препаратов. Никто и сомневался, что норвежец будет признавать свою вину.

Если расследование докажет его уголовные обвинения, то Бессеберга ждет жизнь без свободы. Норвежцы могут работать в тюрьмах на целых 10 лет.

Напомним, что преемником норвежца на посту президента IBU в 2018 году стал швед Оле Далин, неоднократно выражавший свою солидарность с Украиной. Он заявлял, что россиян и белорусов не будет на соревнованиях, когда в Украине идет война.