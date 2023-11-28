Анчелотти "дал заднюю" в вопросе предстоящей игры Лунина после бурной реакции звезд Реала

Заявление Карло Анчелотти после победы над Кадисом дало начало бурному обсуждению в соцсетях и печати. Главный тренер Реала в очередной раз публично показал, что не верит в профессионализм Андрея Лунина.

64-летний итальянский тренер заговорил о возвращении Кепы после травмы. По словам Карло Анчелотти, арендуемый у лондонского Челси голкипер должен быть готов к следующему матчу Ла Лиги против Гранады (2 декабря).

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Пытается найти оправдание своим абсурдным словам

Андрей Лунин должен быть всегда готов, чтобы сменить своего конкурента за место во владениях "сливочных". Эти слова не понравились не только украинскому вратарю, но и болельщикам. самим игрокам мадридского клуба, поддержавших Лунина.

Фаны "Королевского клуба" вообще заявили, чтобы Анчелотти сделал Лунина первым номером команды в отсутствие травмированного Тибо Куртуа, который вернется на поле не быстрее апреля 2024-го. Однако у итальянского коуча кардинально другое мнение по поводу игры Андрея, показывающего великолепные выступления в последних матчах Реала.

После бурной реакции Анчелотти изменил риторику конкуренции между Луниным и Кепой. Похоже, Анчелотти хочет реабилитироваться за свои слова после матча против Кадиса.

Лунин не должен думать, что завтрашняя игра (29 ноября против Наполи – 24 Канал) будет для него последней, потому что когда Кепа вернется, он собирается конкурировать за позицию с Луниным. Андрей заслужил это, проявив себя очень хорошо. Конкуренция – это хорошо для команды, поскольку у нас есть два голкипера топ-уровня, которые могут принести пользу команде благодаря своему уровню,

– заявил тренер Реала.

Напомним, что в конце текущего сезона-2023/2024 у Лунина заканчивается контракт с мадридским клубом. В этом сезоне Андрей провел всего 5 матчей (3 "сухих"), в которых пропустил только дважды. Но такая уверенная не убеждает Анчелотти.