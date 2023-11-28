64-річний італійський тренер заговорив про повернення Кепи після травми. За словами Карло Анчелотті, орендований у лондонського Челсі голкіпер повинен бути готовим до наступного матчу Ла Ліги проти Гранади (2 грудня).

З чого все почалось Анчелотті, одягни окуляри: тренер Реала цинічною заявою вкотре знецінив гру Луніна

Намагається знайти виправдання своїм абсурдним словам

Натомість Андрій Лунін повинен бути завжди готовим, аби змінити свого конкурента за місце у володіннях "вершкових". Ці слова не сподобались не лише українському воротарю, а й уболівальникам та самим гравцям мадридського клубу, які підтримали Луніна.

Фани "Королівського клубу" взагалі заявили, аби Анчелотті зробив Луніна першим номером команди за відсутності травмованого Тібо Куртуа, який повернеться на поле не швидше квітня 2024-го. Однак італійський коуч має кардинально іншу думку щодо гри Андрія, який показує чудові виступи в останніх матчах Реала.

Після бурхливої реакції Анчелотті змінив риторику щодо конкуренції між Луніним та Кепою. Схоже, що Анчелотті хоче реабілітуватись за свої слова після матчу проти Кадіса.

Лунін не повинен думати, що завтрашня гра (29 листопада проти Наполі – 24 Канал) буде для нього останньою, тому що коли Кепа повернеться, він збирається конкурувати за позицію з Луніним. Андрій заслужив це, проявивши себе дуже добре. Конкуренція – це добре для команди, оскільки у нас є два голкіпери топ-рівня, які можуть принести користь команді завдяки своєму рівню,

– заявив тренер Реала.

Нагадаємо, що вкінці поточного сезону-2023/2024 у Луніна спливає контракт із мадридським клубом. У цьому сезоні Андрій провів лише 5 матчів (3 "сухих"), у яких пропустив лише двічі. Але така впевнена не переконує Анчелотті.