Лунин или Куртуа: Анчелотти объявил основной состав команде на финал Лиги чемпионов

В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов. За престижный трофей в решающем поединке будут бороться мадридский Реал и дортмундская Боруссия.

Главным вопросом, который висел в воздухе в течение длительного времени, была вратарская позиция "сливочных" на эту игру. Карло Анчелотти после долгих раздумий в конце концов сделал свой выбор.

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Итальянец выбрал опыт

Сообщается, что 23 мая во время утренней тренировки он объявил своим подопечным основной состав на игру. К сожалению, как и прогнозировали испанские СМИ, итальянский тренер решил сделать ставку на Тибо Куртуа.

По информации издания, с первых минут Реал сыграет такой стартовой одиннадцаткой: Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди – Камавинга, Кроос, Вальверде, Беллингем – Родриго, Винисиус.

. Поединок Реал – Боруссия состоится в Лондоне на "Уэмбли". Начало встречи в 22:00.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов основным вратарем "сливочных" был Андрей Лунин. Он отыграл в каждом матче плей-офф и помог пройти Лейпциг, Манчестер Сити и Баварию.

Всего в нынешнем сезоне украинец провел 31 матч в составе Реала. Он 12 поединков отыграл "на ноль" и пропустил 32 гола.