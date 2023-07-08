Реал определился с новым главным тренером: кто заменит убегающего в сборную Анчелотти
Источник:CaughtOffside
В скором времени дороги Карло Анчелотти и мадридского Реала разойдутся. "Королевский клуб" предварительно готовится к уходу итальянского специалиста.
Несколько дней назад в Бразилии подтвердили информацию о приходе Карло Анчелотти к рулю "селесао". Нынешний наставник "Реала" повезет сборную на Кубок Америки-2024.
К теме Самый титулованный тренер Европы возглавит сборную Бразилии: но есть один нюанс
Приоритет для босса "сливочных"
Контракт с итальянским наставником будет рассчитан до конца чемпионата мира-2026.
Реал уже рассматривает несколько кандидатов, которые могут сменить Анчелотти на тренерском мостике "сливочных". Среди них звездные имена – Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Рауль Гонсалес и Альваро Арбелоа.
Трое из них были причастны к мадридскому клубу. Алонсо отдал 5 лет своей футбольной карьеры Реалу, когда в 2009-м перебрался из Ливерпуля и выступал в Мадриде до конца августа 2017 года. Провел за мадридцев больше всего матчей в своей карьере 236 поединков. Хаби возглавляет Байер, с которым имеет контракт до конца июня 2024-го.
Арбелоа и Рауль работают в структуре "сливочных". Альваро возглавляет юношескую команду Реала (U-19), а Гонсалес является главным тренером Кастильи. В свое время оба выступали в футболке "Королевского клуба".
Только Нагельсманн не имеет никакого отношения к испанскому гранду и попал под прицел Реала. Бывший тренер Баварии находится без клуба.
Однако из этих четырех претендентов один лидер. И это Хаби Алонсо. За него лично голосует президент Реала Флорентино Перес. Анчелотти уйдет из команды летом 2024-го, а это как раз тогда, когда у Алонсо истекает соглашение с леверкузенским клубом.
Что известно о тренерской карьере Хаби Алонсо
- Следующий клуб для Алонсо будет уже четвёртым в его тренерской карьере.
- Начал работу тренера в молодежной команде Реала (сезон-2018/2019).
- 1 июля 2019 года возглавил Реал Сосьедад Б, с которым поработал 3 года (98 матчей).
- 5 октября 2022 года Алонсо был назначен главным наставником Байера. Провел во главе леверкузенского клуба 37 встреч.