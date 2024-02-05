Разговор, которого так ждал Лунин: Анчелотти после игры с Атлетико сообщил украинцу важную новость

В воскресенье, 4 февраля, мадридский Реал в дерби сыграл против Атлетико. Ворота "сливочных" в третьем матче подряд защищал Андрей Лунин.

Поединок закончился со счетом 1:1. Украинец провел игру на очень солидном уровне, за что получил публичную похвалу от Карло Анчелотти.

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Анчелотти решил вратарскую дилемму в команде

Сообщается, что после матча итальянский специалист не только на пресс-конференции одобрительно отозвался об Андрее Лунине. Тренер поговорил лично с украинским вратарем и озвучил ему свое решение по поводу выбора первого номера в команде.

Карло Анчелотти заявил, что ротация будет оставаться, но не в таких пропорциях, как раньше. Украинец своей игрой убедил опытного тренера, что он заслуживает быть основным в важных матчах сезона с сильными соперниками, а Кепа Аррисабалага будет получать игровую практику в менее ответственных поединках.

Отметим, что следующий матч Реал сыграет 10 февраля в 19:30 против Жироны, которая занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Поэтому с большой вероятностью можно прогнозировать, что именно Андрей Лунин выйдет с первых минут на футбольное поле в составе "сливочных" на позиции вратаря.

. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин уже сыграл 15 поединков за Реал во всех турнирах. Он 6 раз оставлял свои ворота "сухими" и пропустил 13 голов. Испанский конкурент Кепа Аррисабалага при этом 18 матчей провел за "сливочных" – 18 пропущенных и 7 поединков "на ноль".