Поєдинок закінчився з рахунком 1:1. Українець провів гру на дуже солідному рівні, за що отримав публічну похвалу від Карло Анчелотті.

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Анчелотті вирішив воротарську дилему в команді

Повідомляється, що після матчу італійський спеціаліст не тільки на пресконференції схвально відгукнувся про Андрія Луніна. Тренер поговорив особисто з українським воротарем й озвучив йому своє рішення щодо вибору першого номера в команді.

Карло Анчелотті заявив, що ротація залишатиметься, але не в таких пропорціях, як раніше. Українець своєю грою переконав досвідченого тренера, що він заслуговує бути основним у важливих матчах сезону з сильними суперниками, а Кепа Аррісабалага отримуватиме ігрову практику в менш відповідальних поєдинках.

Зазначимо, що наступний матч Реал зіграє 10 лютого о 19:30 проти Жирони, яка посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Тож з великою ймовірністю можна прогнозувати, що саме Андрій Лунін вийде з перших хвилин на футбольне поле у складі "вершкових" на позиції воротаря.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін вже зіграв 15 поєдинків за Реал у всіх турнірах. Він 6 разів залишав свої ворота "сухими" та пропустив 13 голів. Іспанський конкурент Кепа Аррісабалага при цьому 18 матчів провів за "вершкових" – 18 пропущених та 7 поєдинків "на нуль".