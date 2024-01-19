Это не самый лучший твой день, – Анчелотти "повесил всех собак" на Лунина за вылет Реала из Кубка

В четверг, 18 января, мадридское Атлетико взяло реванш у Реала за вылет в полуфинале Суперкубка Испании. "Матрацники" выбили команду Карло Анчелотти из Кубка Короля.

Защиту и всю команду Реала в тот вечер было просто не узнать. Детские ошибки привели к двум головам в ворота "сливочных" в основное время встречи. Зато быстрый комбинационный футбол принес "Королевскому клубу" два гола в ворота Атлетико. Поэтому мадридское дерби 1/8 финала было переведено в дополнительное время, где сильнее были хозяева поля.

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Анчелотти провел личный разговор с Луниным после игры

Сначала Антуан Гризманн вывел Атлетико вперед 3:2, а позже Родриго Рикельме Рэче добил подопечных Карло Анчелотти, заставив Андрея Лунина в четвертый раз вытаскивать мяч из собственной сетки ворот. Правда, вина украинского голкипера есть только при втором взятии его владений, когда он неудачно сыграл на опережение и выбил мяч у своего защитника Антонио Рюдигера.

Финальный свисток зафиксировал выход Атлетико в четвертьфинал Кубка Короля. Реал попрощался с кубковым турниром и теперь сконцентрируется на Ла Лиге и Лиге чемпионов.

После поединка появилась информация, что главный тренер Реала разговаривал с Луниным, как это было после матчей, когда украинец не играл. Тогда эти разговоры были мотивационными, а теперь Андрей услышал в свою сторону порцию критики от наставника "сливочных". Хорошо, что хотя итальянец это заявил не при всей команде.

Хотя украинский вратарь признал свою ошибку.

Это был не лучший твой день, и я уверен, что ты это знаешь,

– сказал Анчелотти в сторону Лунина.

Ожидается, что в следующем матче Реала Лунин не сыграет. Кепа Аррисабалага будет защищать владение мадридцев в игре против аутсайдера первенства Альмерии, которая состоится 21 января.

Для Лунина матч против Атлетико в Кубке Короля стал 12-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых он пропустил 11 голов и отыграл 5 поединков на ноль. Во встрече против "матрасников" Андрей значительно ухудшил свою статистику.

Перед вылетом из Кубка Испании появилась информация, что Реал предлагает Лунину новый контракт до 2030 года. Однако последнее слово будет за украинцем, которого зовут в АПЛ.