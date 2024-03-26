В окружении одноклубников: Трубин вошел в символическую сборную чемпионата Португалии

Пока Анатолий Трубин находится в расположении сборной Украины, его игру за Бенфику продолжают выделять в Португалии. Украинский голкипер и еще шесть его одноклубников попали в символическую сборную.

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата Португалии на данный момент. А это после 26-ти сыгранных туров этого сезона-2023/2024.

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Украинец снова среди лучших в Португалии

В нее вошло аж семь игроков лиссабонской Бенфики, среди которых нашлось место нашему Анатолию Трубину. Средний балл украинского вратаря составил 7.0.

Также в топ-11 попали другие "орлы" – Силва, Отаменди, Ди Мария, Рафа, Невес и Аурснес. Защита и центр поля составляет почти на 80% из одноклубников украинца.



Трубин – в символической сборной чемпионата Португалии после 26-ти туров / Фото WhoScored

Отметим, что в этом сезоне Трубин защищал ворота Бенфики в 39-ти поединках, в которых пропустил 37 голов и 15 матчей провел на ноль.

Бенфика после 26-ти туров занимает 2-е место турнирной таблицы, набрав 64 очка. "Орлы" отстают от лидера сезона Спортинга лишь на один балл.

Свой следующий матч Бенфика проведет 30 марта против Шавеша.

Напомним, Трубин перебрался в португальский гранд в августе 2023-го года, подписав контракт до конца июня 2028-го. Анатолий сразу стал основным голкипером Бенфики.