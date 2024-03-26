Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну чемпіонату Португалії на цей час. А це після 26-ти зіграних турів цього сезону-2023/2024.

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Українець знову серед найкращих у Португалії

До неї увійшло аж сім гравців лісабонської Бенфіки, серед яких знайшлось місце нашому Анатолію Трубіну. Середній бал українського воротаря склав 7.0.

Також у топ-11 потрапили інші "орли" – Сілва, Отаменді, Ді Марія, Рафа, Невес та Аурснес. Захист та центр поля складає майже на 80% із одноклубників українця.



Трубін – у символічній збірній чемпіонату Португалії після 26-ти турів / Фото WhoScored

Відзначимо, що у цьому сезоні Трубін захищав ворота Бенфіки у 39-ти поєдинках, у яких пропустив 37 голів та 15 матчів провів на нуль.

Нагадаємо! Трубін перебрався до португальського гранда у серпні 2023-го року, підписавши контракт до кінця червня 2028-го. Анатолій одразу став основним голкіпером Бенфіки.