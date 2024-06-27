"Есть ощущение недосказанности": голкипер сборной Украины прокомментировал вылет с Евро-2024

Сборная Украины не прошла в плей-офф чемпионата Европы по футболу по результатам матча с Бельгией. Анатолий Трубин прокомментировал вылет команды с Евро-2024.

В среду, 26 июня, состоялись решающие матчи квартета "Е" в групповом этапе на Евро-2024. По результатам матча с Бельгией, сборная Украины не вышла в плей-офф турнира, заняв 4 место в группе.

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Комментарий Трубина относительно вылета с Евро-2024

Голкипер сборной Украины поделился словами Сергея Реброва после матча с Бельгией.

Поблагодарил всех. Сказал, что эта команда может намного больше и даже такой плохой опыт будет для нас сильным толчком, потому что много молодых ребят. Для нас будет большим уроком, что на этом турнире играть нужно с первых секунд и с первого матча,

– рассказал Трубин.

Также он отметил об атмосфере в команде во время подготовки и во время матча с Бельгией.

"Честно говоря, одна из лучших, которая у меня была. Если были какие-то проблемы – решали вместе. После неудачных игр грустили вместе, поэтому это настоящая семья. Очень жаль. Почти месяц прошел и время пролетело за одно мгновение. Есть эмоции и ощущение несказанности", – добавил Анатолий Трубин.

По результатам матча с Бельгией, Анатолий Трубин получил титул Льва матча.

Напомним, что в первых двух матчах на Евро-2024 сборная Украины уступила Румынии (3:0) и победила Словакию (2:1).