Бенфика ищет замену Трубину: что случилось с украинцем

Португальская Бенфика под конец летнего трансферного окна намерена подписать нового голкипера. Ситуация сложилась из-за того, что Анатолий Трубин получил травму.

Украинский голкипер в игре второго тура чемпионата Украины против Каса Пиа растянул связки левого голеностопного сустава. Трубин смог доиграть матч, но в ближайшее время не поможет "орлам".

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Замена для Трубина

В Бенфике не доверяют резервному голкиперу Самюэлу Соарешу, который сыграл всего шесть матчей в основной команде. Вскоре "орлы" найдут нового вратаря, который будет играть до возвращения Анатолия. Пока неизвестно, кто заменит украинца.

Напомним, что Трубин присоединился к Бенфике летом 2023 года и сразу стал основным в воротах "орлов". Игра в которой Анатолий получил травму была 50-й для украинца в футболке лиссабонской команды.

В тренерском штабе сборной Украины надеются, что вратарь сможет вернуться к сентябрьским матчам в Лиге наций против Албании и Чехии.