Анатолий Трубин официально стал игроком Бенфики
Источник:Бенфика
Сага с трансфером украинского голкипера Анатолия Трубина все-таки завершилась. Молодой талант испытает свои силы в составе португальской Бенфики.
Анатолий Трубин официально стал игроком португальской Бенфики. Донецкий коллектив получил за своего воспитанника значительно меньше, чем планировал.
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Счастливый финал
Проблема с выбором клуба, где украинский голкипер продолжит свою карьеру, решилась. Чвертьфиналист Лиги чемпионов прошлого сезона Бенфика оказалась наиболее подготовленным и настроенным к переговорам с донецким Шахтером по Трубину. Португальский гранд заплатил требовательным "горнякам" 10 миллионов евро плюс еще 1 миллион бонусами за перспективного голкипера.
Кроме того, в контракте прописана и клаусула – сумма, за которую Бенфика готова продать Трубина – 100 миллионов евро.Кстати говоря. Уже после благотворительного матча с Тоттенхэмом (5:1), ставшим прощальным для Андрея Пятова, Трубин не вернулся с Шахтером в Украину из-за соглашения с Бенфикой.
Стоит отметить, что украинский голкипер подписал соглашение с Бенфикой на 5 сезонов, то есть до 2028-го года. К тому же Трубин станет основным конкурентом греческого вратаря Одессеаса Влаходимоса, являющегося неотъемлемой частью основного состава "орлов".Напомним. Из-за нежелания продлить контракт Шахтер выпер Анатолия из основного состава. Ворота донецкого клуба в течение первых двух туров УПЛ защищал Дмитрий Резник. Также миланский Интер активно общался с Шахтером по трансферу Трубина. "Горняки" отказывались продавать украинца меньше, чем за 22 миллиона евро, что поставило точку на переговорах между сторонами. "Змеи" подписали опытного Яна Зоммера.
Анатолий Трубин / twitter.com/slbenfica
Стоит отметить, что Анатолий Трубин провел за Шахтер 94 матча, в которых пропустил 94 гола, однако 39 поединков отстоял "сухо". К тому же голкипер с "горняками" трижды становился чемпионом Украины, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Бенфика прошлого сезона
- "Орлы" стали чемпионами Португалии, набрав 87 очков, опередив Порту на 2 балла. Таким образом, лиссабонский коллектив завоевал 38 трофей тамошнего первенства. Также "золото" подарило команде прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
- В Кубке Португалии Бенфика уступила на стадии четвертьфинала Браге (1:1) в серии пенальти.
- Более того, "орлы" в прошлом сезоне продемонстрировали отличный результат в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала. Там Бенфика оказалась слабее будущего финалиста ЛЧ и конкурента за Трубина миланский Интер (5:3 по сумме двух матчей). Перед этим в 1/8 лиссабонцы одолели бельгийский Брюгге (7:1 по сумме двух матчей), а также взяли первое место в квартете, формируемых вместе с ПСЖ, Ювентусом и Маккаби Хайфой.