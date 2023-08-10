Анатолий Трубин официально стал игроком Бенфики

Сага с трансфером украинского голкипера Анатолия Трубина все-таки завершилась. Молодой талант испытает свои силы в составе португальской Бенфики.

Анатолий Трубин официально стал игроком португальской Бенфики. Донецкий коллектив получил за своего воспитанника значительно меньше, чем планировал.

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Счастливый финал

Проблема с выбором клуба, где украинский голкипер продолжит свою карьеру, решилась. Чвертьфиналист Лиги чемпионов прошлого сезона Бенфика оказалась наиболее подготовленным и настроенным к переговорам с донецким Шахтером по Трубину. Португальский гранд заплатил требовательным "горнякам" 10 миллионов евро плюс еще 1 миллион бонусами за перспективного голкипера.

Кроме того, в контракте прописана и клаусула – сумма, за которую Бенфика готова продать Трубина – 100 миллионов евро.

Уже после благотворительного матча с Тоттенхэмом (5:1), ставшим прощальным для Андрея Пятова, Трубин не вернулся с Шахтером в Украину из-за соглашения с Бенфикой.

Стоит отметить, что украинский голкипер подписал соглашение с Бенфикой на 5 сезонов, то есть до 2028-го года. К тому же Трубин станет основным конкурентом греческого вратаря Одессеаса Влаходимоса, являющегося неотъемлемой частью основного состава "орлов".

Из-за нежелания продлить контракт Шахтер выпер Анатолия из основного состава. Ворота донецкого клуба в течение первых двух туров УПЛ защищал Дмитрий Резник. Также миланский Интер активно общался с Шахтером по трансферу Трубина. "Горняки" отказывались продавать украинца меньше, чем за 22 миллиона евро, что поставило точку на переговорах между сторонами. "Змеи" подписали опытного Яна Зоммера.

Анатолий Трубин / twitter.com/slbenfica

Стоит отметить, что Анатолий Трубин провел за Шахтер 94 матча, в которых пропустил 94 гола, однако 39 поединков отстоял "сухо". К тому же голкипер с "горняками" трижды становился чемпионом Украины, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Бенфика прошлого сезона