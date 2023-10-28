В эти выходные в чемпионате Португалии проходят матчи 9 тура. Внимание болельщиков из Украины было сконцентрировано на матче действующего чемпиона Бенфики, пишет 24 канал.

По теме Голкипер сборной Украины стал лучшим в героическом рейтинге Лиги чемпионов

За лиссабонскую команду выступает вратарь национальной сборной Анатолий Трубин. На матч против середняка чемпионата Каса Пиа игрок уже традиционно попал в основу.

Бенфика уверенно контролировала игру, но из 14-ти ударов по воротам оппонента смогла реализовать только один благодаря Жоау Мариу. К сожалению, этого оказалось недостаточно для победы. После перерыва Трубин стал одновременно героем и антигероем.

Первоначально Каса Пиа получила право на пенальти, но удар Фелиппе потянул Анатолий. Но удержать ворота на замке украинец не смог. За 9 минут до конца основного времени игрок гостей Ларрасабаль нанес удар с очень острого угла на удачу.

Читайте также Челси без Мудрика уступило Брентфорду в матче с убийственным моментом Ярмолюка: видеообзор

Мяч пролетел между ног Трубина и оказался в воротах. Таким образом, Бенфика на ровном месте потеряла очки (1:1). Команда Роджера Шмидта догнала лидера Спортинга, но у "львов" есть матч в запасе – против Боавишты в понедельник, 30 октября.

Видеообзор матча Бенфика – Каса Пиа: