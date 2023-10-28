Цими вихідними в чемпіонаті Португалії проходять матчі 9 туру. Увага вболівальників з України була сконцентрована на матчі чинного чемпіона Бенфіки, пише 24 канал.

До теми Голкіпер збірної України став найкращим у героїчному рейтингу Ліги чемпіонів

За лісабонську команду виступає воротар національної збірної Анатолій Трубін. На матч проти середняка чемпіонату Каса Піа гравець вже традиційно потрапив в основу.

Бенфіка впевнено контролювала гру, але з 14-ти ударів по воротах опонента змогла реалізувати лише один завдяки Жоау Маріу. На жаль, цього виявилось недостатньо для перемоги. Після перерви Трубін став одночасно героєм та антигероєм.

Спочатку Каса Піа отримала право на пенальті, але удар Феліппе потягнув Анатолій. Але втримати ворота на замку українець на зміг. За 9 хвилин до кінця основного часу гравець гостей Ларрасабаль завдав удару із дуже гострого кута на удачу.

Читайте також Челсі без Мудрика поступилось Брентфорду у матчі з вбивчим моментом Ярмолюка: відеоогляд

М'яч пролетів між ніг Трубіна та опинився у воротах. Таким чином, Бенфіка на рівному місці втратила очки (1:1). Команда Роджера Шмідта наздогнала лідера Спортінг, але у "левів" є матч в запасі – проти Боавішти у понеділок, 30 жовтня.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Каса Піа: