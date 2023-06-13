Четвертьфиналист Лиги чемпионов готов подписать звезду Шахтера и сборной Украины

Гранд португальского футбола намерен выкупить у "горняков" Анатолия Трубина этим летом. Контракт вратаря с клубом действует до конца сезона 2023-2024 годов.

Этой зимой Шахтер продал Михаила Мудрика в Челсе, получив рекордные 70 миллионов евро. К другим игрокам дончан был и остается интерес от других топ-клубов Европы.

По теме Шахтер отказался продать игрока сборной Украины в чемпионат Италии: детали сорванного трансфера

Самым интересным "лотом" в состоянии Шахтера выглядит вратарь Анатолий Трубин. 21-летний кипер поражает уверенной игрой за клуб, а также отказывается продлевать контракт с клубом для трансфера в Европу.

Трубин может оказаться в Португалии

Одним из претендентов на Анатолия есть лиссабонская Бенфика. По сообщению португальских СМИ, "орлы" намерены выкупить Трубина уже этим летом.

Альтернативой для украинца является 24-летний вратарь бразильского Атлетико Паранаэнсе Бенто. Впрочем Бенфика предпочитает Трубину ведь рассчитывает потратить на него небольшие деньги. Действующий контракт Анатолия с клубом истекает в 2024 году.

Читайте также Сбежали от войны и принесли миллионный ущерб: как сложилась судьба легионеров Шахтера

Сейчас у "орлов" нет проблем с основным кипером. Уже пять сезонов главным вратарем Бенфики является Одиссеас Влаходимос. Впрочем, несколько топ-клубов Европы уже положили глаз на 29-летнего грека, среди них и Манчестер Юнайтед.

История Анатолия Трубина

Анатолий родился в Донецке и является воспитанником "горняков"

За взрослую команду кипер дебютировал в 2019 году и вытеснил с основы Андрея Пятова.

За это время Трубин провел 94 матча за Шахта, у 39 из них оформил клиншит.

На счету вратаря два чемпионства УПЛ и один Кубок Украины

В этом сезоне Трубин провел 38 матчей во всех соревнованиях за "горняков", в 14 из них отстоял на "ноль"

В 2021 Анатолий дебютировал за национальную сборную и уже провел в ней пять поединков

Transfermarkt оценивает украинца в 18 миллионов евро

. Бенфика является одним из самых титулованных клубов мира, завоевав более 80 трофеев. Среди них есть две победы в Кубке чемпионов. В прошлом сезоне "орлы" стали чемпионами и обладателями Кубка Португалии, а также дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.