Агент Трубина назвал цену, за которую готовы продать вратаря: согласится ли на нее Шахтер

Донецкий Шахтер летом 2023 года может продать еще одного игрока сборной Украины в один из европейских клубов. На этот раз вратаря Анатолия Трубина, довольно хорошо проявившего себя в матчах за "горняков".

Анатолий Трубин не спешит подписывать новый контракт с донецким Шахтером, который истекает летом 2024 года. Следовательно, чтобы не потерять игрока бесплатно, не исключено, что летом 2023 года "оранжево-черные" его продадут. Поэтому главный вопрос – цена, за которую руководство клуба согласится продать 22-летнего голкипера.

Достойно внимания Шахтер может продать Трубина в АПЛ: "горняки" хотят нажиться на трансфере голкипера сборной

Агенты Трубина из компании Part of the Game тоже не скрывают, что они рассчитывают на трансфер футболиста.

"Анатолий готов к следующему шагу в своем развитии. Несмотря на юный возраст, за плечами Анатолия трехлетний опыт выступлений в Лиге чемпионов, дважды выигранный чемпионат Украины и один раз Кубок страны", – заявили в компании.

Там же и назвали сумму, в которой они надеются, обойдется трансфер игрока. Это 12 – 15 миллионов евро. Однако последнее слово в этом будет за руководством Шахтера.