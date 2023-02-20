Анатолий Трубин не спешит подписывать новый контракт с донецким Шахтером, который истекает летом 2024 года. Следовательно, чтобы не потерять игрока бесплатно, не исключено, что летом 2023 года "оранжево-черные" его продадут. Поэтому главный вопрос – цена, за которую руководство клуба согласится продать 22-летнего голкипера.
Достойно внимания Шахтер может продать Трубина в АПЛ: "горняки" хотят нажиться на трансфере голкипера сборной
Агенты Трубина из компании Part of the Game тоже не скрывают, что они рассчитывают на трансфер футболиста.
"Анатолий готов к следующему шагу в своем развитии. Несмотря на юный возраст, за плечами Анатолия трехлетний опыт выступлений в Лиге чемпионов, дважды выигранный чемпионат Украины и один раз Кубок страны", – заявили в компании.
Там же и назвали сумму, в которой они надеются, обойдется трансфер игрока. Это 12 – 15 миллионов евро. Однако последнее слово в этом будет за руководством Шахтера.
- Анатолий Трубин является воспитанником донецкого Шахтера. За главную команду он дебютировал 26 мая 2019 года в матче против Мариуполя.
- Всего за более чем три года провел 75 матчей за Шахтер, в 30 из которых не пропускал голов. В общей сложности пропусти 76 голов за команду.
- 14 матчей Трубин провел в Лиге чемпионов. Дебютировал он в этом турнире матчем против Реала в Мадриде, который выиграл Шахтер.
- Трубин сыграл три матча за сборную Украины, в которых пропустил 5 голов. Дебютировал 31 марта 2021 года в матче против Казахстана в отборе на ЧМ-2022. Этот матч закончился вничью 1:1. После этого сыграл в товарищеском матче против Бахрейна, тоже закончившегося вничью 1:1. Третий матч – против Шотландии на выезде в матче Лиги наций. Эта игра закончилась разгромным поражением украинцев 3:0, которая и опустила команду на второе место и не дал выйти в элитный дивизион Лиги наций.
- Портал Transfermartk оценивает Трубина в 11 миллионов евро.
- Большому количеству европейских клубов приписывают заинтересованность в подписании Трубина. Среди них – испанская Севилья, которая ищет возможную замену для марокканца Ясина Буну.
- В Шахтере уже готовы к тому, что летом Трубин может покинуть клуб. Взамен ему приобрели вратаря Дмитрия Ризныка. Таким образом, в главной команде теперь сразу пять вратарей.