Бывший футболист сборной Украины, а ныне предатель родной страны Анатолий Тимощук ответил на упреки в адрес своего клуба. Зенит обвиняют в ставке на бразильских легионеров.

Тимощук отверг все обвинения в адрес Зенита из-за бразильцев. Он отметил, что действует только в пользу спорта России, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Зенит действует "в рамках правил"

Анатолий Тимощук заявил, что команда ничего не нарушала и просто делает ставку на высококлассных игроков.

А что мне отвечать? Как сказал Андрей Лунев (вратарь Зенита – 24 канал) в недавнем интервью, мы действуем в рамках правил. Для всех они одинаковы, мы не являемся исключением. Мы ничего не нарушаем. Стараемся укреплять любую линию высококлассными, качественными футболистами. Мы Россию представляем,

– рассказал ассистент главного тренера Зенита.

В стартовом составе Зенита выступает 8 бразильцев. Из-за этого клуб регулярно подвергается хейту от болельщиков и журналистов.

Сейчас Зенит является лидером в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.

Напомним, что Тимощук не осудил российскую агрессию против Украины и продолжает ее замалчивать. У себя в соцсетях он лишь выставил сторис с призывом к миру. За это Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил его всех званий и титулов в украинском футболе.