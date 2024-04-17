Тимощук відкинув усі звинувачення на адресу Зєніта через бразильців. Він зазначив, що діє лише на користь спорту Росії, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Зєніт діє "в межах правил"

Анатолій Тимощук заявив, що команда нічого не порушувала і просто робить ставку на висококласних гравців.

А що мені відповідати? Як сказав Андрій Луньов (воротар Зєніта – 24 канал) у нещодавньому інтерв'ю, ми діємо в межах правил. Для всіх вони однакові, ми не є винятком. Ми нічого не порушуємо. Намагаємося зміцнювати будь-яку лінію висококласними, якісними футболістами. Ми Росію представляємо,

– розповів асистент головного тренера Зєніта.

Цікаво. У стартовому складі Зєніта виступає 8 бразильців. Через це клуб регулярно зазнає хейту від вболівальників та журналістів.

Наразі Зєніт є лідером у турнірній таблиці чемпіонату Росії, набравши 47 очок.

Нагадаємо, що Тимощук не засудив російську агресію проти України та продовжує її замовчувати. У себе в соцмережах він лише виставив сторіс з закликом до миру. За це Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) позбавив його всіх звань та титулів в українському футболі.