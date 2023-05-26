Тимощук подделал документы для получения гражданства в ЕС: новый скандал с предателем Украины

Бывший футболист национальной сборной продолжает зарабатывать деньги в России, но и ищет пути в цивилизованный мир. Журналисты нашли информацию, что тренер Зенита делает все возможное, чтобы выйти из санкций Украины.

С начала войны Украины против России многие спортсмены объединились вокруг помощи Украине. Впрочем, есть и предатели, которые выбрали молчаливое поведение или даже поддержали террористов.

По теме Для них Россия дороже: Ломаченко и Тимощук возглавили рейтинг самых популярных предателей Украины

Наиболее ярким примером является экскапитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук. Во время войны он отправился работать в Россию в тренерский штаб Зенита, а с начала полномасштабного вторжения не осудил оккупацию его Родины.

Поэтому Анатолий попал под санкции в Украине. Его лишили всех наград и регалий, а СНБО ввел санкции против эксфутболиста на десять лет, заблокировав все его активы.

Вспомнил румынские корни

Впрочем, Тимощук продолжает искать обходные пути в цивилизованный мир. Журналисты ТСН сообщают, что Анатолий подал документы на получение гражданства Румынии. Это нужно изменнику Украины, чтобы обойти санкции.

В случае успеха тренер Зенита сможет свободно ездить по Европе и даже въехать в Украину. Санкции распространяются на гражданина нашего государства Тимощука, в то время как гражданин Румынии не будет попадать под бан.

Читайте также "Не вижу разницы между народами Украины и России": Тимощук высказался в стиле Скабеевой

Однако журналисты утверждают, что для гражданства Анатолий прибег к подделке документов. Базой для получения необходимого паспорта вроде бы была его бабушка. Предатель апеллировал тем, что она родилась в 1929 году в Черновцах.

На тот момент украинский город находился в составе Румынии. Но его бывшая жена Надежда Навроцкая уверяет, что у Тимощука нет никакой бабушки-румынки.

Анатолий подделал документы?

Она рассказала, что десять лет назад они искали возможность получить вид на жительство в Европе. Анатолий тогда искал родственников в Польше, но о Румынии и слова не было. И вот теперь у предателя Украины "появилась" та самая мистическая бабушка.

При этом обретение нового паспорта позволит Президенту лишить Анатолия украинского гражданства. По закону, украинцам запрещается иметь двойное гражданство.

Справка. Анатолий Тимощук – рекордсмен сборной Украины по количеству проведенных матчей - 144. За свою карьеру полузащитник выступал за Волынь, Шахтер, Зенит, Баварию и Кайрат.