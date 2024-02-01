Российскую теннисистку, которая поддерживает Спартак, представили под флагом Украины: забавное фото

Анастасия Потапова вынуждена выступать без флага из-за войны России против Украины. Впрочем организаторы турнира в Линце непринужденно проявили чувство юмора.

В эти дни в австрийском Линце проходит теннисный турнир категории WTA500. Среди участников соревнования была и Даяна Ястремская, которая на Australian Open сенсационно вышла в полуфинал, пишет 24 канал.

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Украинка прошла "нейтральную" россиянку Эрику Андрееву, но во втором круге вылетела от Донны Векич. После игры Даяны против хорватки на корте в Линце произошел интересный казус.

Следующим матчем стало противостояние Элизабетты Коччаретто против россиянки Анастасии Потаповой, которая выступает без флага. Организаторы то ли ошиблись, то ли имеют чувство юмора, но теннисистку из страны-террористки представили под флагом Украины.



Потапову представили как украинку / Ukrainian Tennis

Напомним, что год назад Потапова попала в скандальную ситуацию. Перед матчем на Индиан-Уэллс россиянка вышла на корт в футболке московского Спартака, чьим болельщиком она является.



Анастасия Потапова в форме Спартака / instagram.com/anapotapovaa

Впрочем цивилизованное сообщество возмутилось демонстрацией эмблемы клуба, который отстранен от международных соревнований и находится под санкциями. WTA после этого запретила демонстрацию символики подсанкционных компаний.

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Но Потапову это не остановило и она заверила, что продолжит выходить в форме Спартака, но на тренировочные сессии. Отметим, что сейчас россиянка идет на 27 месте рейтинга WTA.