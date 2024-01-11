"Несомненно, номер 1": жена Лунина потролила Кепу после ляпов в Суперкубке Испании

Голкипер "сливочных" Андрей Лунин наблюдал за полуфиналом Суперкубка Испании со скамейки запасным. В поединке против Атлетико ворота Реала защищал Кепа Аррисабалага.

"Королевский клуб" в мадридском дерби победил Атлетико (5:3) и получил путевку в финал Суперкубка Испании. В основное время матча вратарь Реала Кепа Аррисабалага заставил волноваться болельщиков "сливочных".

Читайте также "Папа Карло" дал обещание Лунину перед матчем на Суперкубок: что сказал Анчелотти украинцу

Матч на Суперкубок показал слабые стороны Кепы

Испанский голкипер достаточно начудил, создав проблемы Реалу. В первом тайме Кепа пропустил два мяча. А третий гол конкурент Лунина "привез" сам себе, неловко сыграв на выходе.

Во время валидольного матча Карло Анчелотти наверняка не раз сожалел, что оставил украинского голкипера в запасе.

Жена Лунина Анастасия поддержала мужа. Она опубликовала совместную фотографию с Андреем и сделала соответствующую подпись, кто должен защищать ворота Реала.

"Несомненно, номер 1", - написала Анастасия Лунина.

Анастасия Лунина сделала выводы из матча Суперкубка/инстаграмм жены Лунина

Через несколько минут после публикации она удалила свой пост. Однако фаны "сливочных" сохранили фото и разнесли его социальными сетями.

Отметим, что в финале Суперкубка Испании Реал сыграет с победителем пары Барселона – Осасуна. Пока неизвестно, кого Анчелотти выберет голкипером на решающий матч. Впрочем, после ляпов Кепы шансы Лунина возросли.

В этом сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" 10 матчей во всех турнирах. Украинский голкипер пропустил 6 мячей и сыграл 4 матча на "ноль". Его конкурент Кепа Аррисабала сыграл 17 матчей, пропустил 16 мячей и записал в свой актив 7 клиншитов.