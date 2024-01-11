"Королівський клуб" у мадридському дербі переміг Атлетіко (5:3) та здобув путівку до фіналу Суперкубка Іспанії. В основний час матчу воротар Реала Кепа Аррісабалага заставив хвилюватися вболівальників "вершкових".

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Матч на Суперкубок показав слабкі сторони Кепи

Іспанський голкіпер достатньо начудив, створивши проблеми Реалу. У першому таймі Кепа пропустив два м'ячі. А третій гол конкурент Луніна "привіз" сам собі, незграбно зігравши на виході.

Під час валідольного матчу Карло Анчелотті напевно не раз жалкував, що залишив українського голкіпера в запасі.

Дружина Луніна Анастасія підтримала свого чоловіка. Вона опублікувала в сторіз спільну фотографію з Андрієм та зробила відповідний підпис, хто повинен захищати ворота Реалу.

"Без сумніву, номер 1", – написала Анастасія Луніна.

Анастасія Луніна зробила висновки з матчу Суперкубка / інстаграм дружини Луніна

Через кілька хвилин після публікації вона видалила свій пост. Однак фани "вершкових" зберегли фото та рознесли його соціальними мережами.

Зазначимо, що у фіналі Суперкубка Іспанії Реал зіграє з переможцем пари Барселона – Осасуна. Наразі не відомо, кого Анчелотті обере голкіпером на вирішальний матч. Втім, після ляпів Кепи шанси Луніна зросли.

До слова. У цьому сезоні Андрій Лунін зіграв за Реал 10 матчів у всіх турнірах. Український голкіпер пропустив 6 м'ячів та зіграв 4 матчі на "нуль". Його конкурент Кепа Аррісабала зіграв 17 матчів, пропустив 16 м'ячів та записав до свого активу 7 кліншитів.