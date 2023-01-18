В Днепре в результате ракетного удара погибла тренер по аэробике с 1,5-летним сыном и мужем

После ракетного удара России по Днепру 14 января, в результате которого был разрушен целый подъезд многоэтажки, до сих пор продолжается идентификация тел погибших. Среди них оказалась семья с 1,5-летним сыном.

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 14 января. Одна из ракет Х-22 попала в жилой дом в Днепре по улице Набережная победы, 118. Ракета разрушила целый подъезд многоэтажки. По официальной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6 детей.

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Среди погибших оказалась и семья Дмитрия Гузя и Анастасии Игнатенко, а также их 1,5-летний сын Макар.

Анастасия Игнатенко была мастером спорта по спортивной акробатике. Она 8 лет работала тренером в днепровском спортивном клубе "Виват". Также являлась судьей национальной категории.

Сама семья была из Токмака в Запорожской области, но жили в Днепре. По данным "9 канала", после полномасштабного вторжения Анастасия с малышом уехали в Польшу, но через пять месяцев вернулись обратно в Украину.

За неделю до ракетного удара, который и унес их жизни, они перебрались в дом по улице Набережная Победы, 118. Они арендовали квартиру на седьмом этаже. До этого супруги жили в другом районе города.

Напомним, что еще одним погибшим в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре стал тренер по боксу Михаил Кореновский. Его жене с детьми чудом удалось выжить – они перед ракетным ударом вышли на улицу. Именно изображение их разрушенной кухни с желтой мебелью быстро разлетелось по сети как иллюстрация того, как Россия разрушает мирную жизнь в Украине.

Новый год семья встречала с соседями. Четверо человек с этого празднования погибли. Кроме самого Кореновского, это еще одна семейная пара и 15-летняя девочка.