Росія завдала масованого ракетного удару по Україні 14 січня. Одна з ракет Х-22 влучила у житловий будинок у Дніпрі на вулиці Набережна перемоги, 118. Ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. За офіційною інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6 дітей.

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Серед загиблих виявилася і родина Дмитра Гузя та Анастасії Ігнатенко, а також їх 1,5-річний син Макар.

Анастасія Ігнатенко була майстер спорту зі спортивної акробатики. Вона 8 років працювала тренером в дніпровському спортивному клубі "Віват". Також була суддею національної категорії.

Сама родина була з Токмака в Запорізькій області, але мешкали у Дніпрі. За даними "9 каналу", після повномасштабного вторгнення Анастасія із малюком поїхали до Польщі, але через п’ять місяців повернулися назад в Україну.

За тиждень до ракетного удару, який і забрав їх життя, вони перебралися в будинок на вулиці Набережна Перемоги, 118. Вони орендували квартиру на сьомому поверсі. До цього подружжя мешкало в іншому районі міста.

Нагадаємо, що ще одним загиблим внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі став тренер з боксу Михайло Кореновський. Його дружині з дітьми чудом вдалося вижити – вони перед ракетним ударом вийшли на вулицю. Саме зображення їх зруйнованої кухні з жовтими меблями швидко розлетілася мережею як ілюстрація того, як Росія руйнує мирне життя в Україні.

Новий рік родина зустрічала з сусідами. Четверо людей з цього святкування загинуло. Окрім самого Кореновського, це також ще одна сімейні пара та 15-річна дівчинка.