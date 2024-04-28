Легенда мирового биатлона Рикко Гросс после завершения сезона-2023/24 покинул пост главного тренера женской сборной Словении. Контракт немецкого специалиста не был продлен из-за финансовых затруднений.

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Лампич расстроена из-за ухода Гросса

Анамария Лампич, которая по итогам прошлого сезона заняла 17 место в общем зачете Кубка мира, прокомментировала изменения на тренерском мостике команды. Лидер женской сборной Словении простилась с уже бывшим наставником с помощью поста в Инстаграмме.

"Так грустно, что нам нужно развестись. Не понимаю что, когда и почему это произошло, могу только сказать, что мы, спортсмены, не сказали ни слова, что мы рассуждаем об этом решении.

У нас есть цель, что мы вместе дойдем до Олимпиады. Благодарю тебя за все, чему ты меня научил. Я уже соскучилась по тебе",– сказала Лампич.

К слову. В 2015 году Рикко Гросс должен был возглавить национальную команду Украины, однако, принял более привлекательное с финансовой точки зрения предложение от Союза биатлонистов России и до 2018 года работал главным тренером российской мужской сборной.