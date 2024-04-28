Легенда світового біатлону Рікко Гросс після завершення сезону-2023/24 залишив посаду головного тренера жіночої збірної Словенії. Контракт німецького фахівця не був продовжений через фінансові труднощі.

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Лампич засмучена через відхід Гросса

Анамарія Лампич, яка за підсумками минулого сезону посіла 17 місце в загальному заліку Кубка світу, прокоментувала зміни на тренерському містку команди. Лідерка жіночої збірної Словенії попрощалася з вже колишнім наставником за допомогою посту в Інстаграмі.

"Так сумно, що нам потрібно розлучитися. Не розумію що, коли і чому це сталося, можу лише сказати, що ми, спортсмени, не сказали жодного слова, що ми розмірковуємо про це рішення.

У нас є мета, що ми разом дійдемо до Олімпіади. Дякую тобі за все, чого ти мене навчив. Я вже скучила за тобою", – сказала Лампич.

До слова. У 2015 році році Рікко Гросс мав очолити національну команду України, однак прийняв більш привабливу з фінансової точки зору пропозицію від Спілки біатлоністів Росії та до 2018 року працював головним тренером російської чоловічої збірної.