В первые дни полномасштабной войны украинский чемпион вступил в ряды территориальной обороны и успешно выполнял задачи по деоккупации родного Ирпеня и соседних городков. Теперь же он сосредоточен на победе в титульном бою, но не забывает об украинских воинах.

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Амосов напомнил о реалиях украинских воинов

Накануне битвы против Джейсона Джексона украинский боец Ярослав Амосов (27-0) призвал всех помогать украинской армии и вспомнил страшные первые месяцы полномасштабного вторжения, которые он провел с оружием в руках. Спортсмен поделился фото с тех времен и рассказал, что делает, когда наступает усталость во время подготовки к бою.



Ярослав Амосов в первые месяцы полномасштабного вторжения / инстаграм спортсмена

Две разные жизни… Моя жизнь продолжается, я готовлюсь к защите титула, но на фото есть люди, чья жизнь унесла война. Во время подготовки я, конечно, устаю. Но когда мне тяжело, я вспоминаю те дни в Ирпене. За почти 2 года война унесла жизни нескольких моих побратимов. Я отвергаю мысли о своей усталости, потому что я знаю кому сейчас тяжело в окопах.



Большое уважение тем людям, которые защищают нашу страну. Не забывайте помогать и донатить им. Вы живы, потому что они готовы отдать жизнь. Всем добра. Слава Украине!

– написал Амосов.



Побратимы Амосова / инстаграм спортсмена



Кадры из Киевской области во время войны / инстаграм спортсмена

Отметим, что Ярослав Амосов будет защищать чемпионский пояс, который его мама надежно спрятала во время оккупации в подвале, а украинский спортсмен после деоккупации достал его и обещал никому больше не отдавать.

Важно. В настоящее время Ярослав Амосов находится лишь в двух победах от абсолютного рекордсмена ММА Хабиба Нурмагомедова, который имеет серию из 29 "сухих" побед в этом виде спорта. Его 28-й бой состоится 17 ноября в 4:00 по Киеву.