Чемпион Bellator, защищавший Украину возвращается в октагон: дата следующего боя Амосова
Источник:Bellator MMA
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов, защищавший нашу Родину в рядах теробороны, возвращается на ринг. Украинский чемпион проведет бой против Логана Сторли из США.
Как известно, Амосов будет защищать титул Bellator в полусреднем весе – до 77 килограммов – в поединке против "временного" чемпиона Сторли. Бой состоится на турнире Bellator 291 25 февраля 2023 года в Дублине, что в Ирландии.
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Амосов в поединке против Сторли
Свой последний поединок украинский боец смешанных единоборств провел в июне 2021 года с Дугласом Лимой. Именно тогда украинец завоевал чемпионский пояс, когда победил бразильца по очкам.
В мае 2022 года ему предстояло защищать титул против британца Майкла Пейджа. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину Амосов вступил в ряды теробороны, чтобы защищать от захватчиков родной Ирпень. Так что бой был отменен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.
Заметим, что Амосов уже встречался с американцем в ноябре 2020 года и победил его раздельным решением судей.
Карьера Ярослава Амосова: что известно
- Ярослав Амосов с 15 лет начал активно заниматься вольной борьбой и боевым самбо. Он несколько раз побеждал в первенствах Украины по боевому самбо, а в 2012 году завоевал Кубок Европы.
- Однако это не единственный успех украинца на международном уровне. Амосов трижды становился чемпионом Европы (в 2013, 2014 и 2016 годах), чемпионом Евразии (2014 год) и четырежды чемпионом мира (в 2013, 2014, 2015 и 2017 годах).
- Параллельно Амосов стал выступать на соревнованиях по смешанным боевым искусствам. Он принимал участие в турнирах, организованных разными украинскими и зарубежными спортивными организациями.
- Впрочем, новый виток в бойцовской карьере украинца начался в 2018 году. Тогда он подписал контракт американской организацией Bellator, которая считается вторым по престижности промоушеном MMA в мире после UFC, и начал выступать в США. За его плечами было 19 боев в ММА и все победоносные.
- А в июне 2021 года украинец стал чемпионом Bellator в полусреднем весе, победив по очкам бразильца Дугласа Лиму. Сейчас на счету Амосова 26 поединков и ни одного поражения.