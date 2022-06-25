Организаторы беспокоятся о здоровье спортсменки

Жуткий эпизод произошел во время выступлений в произвольном финале. Анита Альварес начала спускаться на дно бассейна.

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Спортсменку спасла ее тренер Андреа Фуэнтес, которая сразу бросилась на помощь к своей подопечной. Поскольку спасатели не заметили, что Анита потеряла сознание.

После неприятного инцидента спортсменка, которой стало плохо, обратилась в своих соцсетях к болельщикам, где заверила, что ее жизни ничего не угрожает. Американка отметила, что планирует выступить в предстоящих стартах.

Однако в составе сборной США на финал фамилия Альварес отсутствовала. А перед началом финала Международная федерация плавания объявила, что спортсменке запрещено соревноваться на всех последующих программах в Будапеште.

FINA понимает, почему это решение огорчит атлетку. Однако это решение было принято в ее лучших интересах,

– указывается в обращении FINA.

После инцидента "Альварес" после инцидента прошла медицинские тесты в сборной США, которые не выявили никаких нарушений в здоровье.

Решение FINA означает, что кроме командного финала в произвольной программе она также пропустит и заключительное выступление сборной США в гайлайте, которое состоится в субботу, 25 июня. Вместе с тем, в решении Международной федерации плавания не указано, что ей запрещено соперничать на других турнирах после чемпионата мира-2022.

Что известно о спортсменке