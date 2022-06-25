Організатори турбуються про здоров'я спортсменки

Моторошний епізод стався під час виступів у довільному фіналі. Аніта Альварес почала опускатись на дно басейну.

До теми Синхроністка з США знепритомніла під час виступу на ЧС: тренерка врятувала їй життя

Спортсменку врятувала її тренерка Андреа Фуентес, яка відразу кинулася на допомогу до своєї підопічної. Оскільки рятувальники не помітили, що Аніта знепритомніла.

Після неприємного інциденту спортсменка, якій стало зле, звернулася у своїх соцмережах до вболівальників, де запевнила, що її життю нічого не загрожує. Американка зазначила, що планує виступити у подальних стартах.

Проте у складі збірної США на фінал прізвище Альварес було відсутнім. А перед самим початком фіналу Міжнародна федерація плавання оголосила, що спортсменці заборонено змагатися на усіх подальших програмах у Будапешті.

FINA розуміє, чому це рішення засмутить атлетку. Однак це рішення було прийняте у її найкращих інтересах,

– зазначається у зверненні FINA.

Після інциденту Альварес після інциденту пройшла медичні тести у збірній США, які не виявили жодних порушень у здоров'ї.

Рішення FINA означає, що крім командного фіналу у довільній програмі вона також пропустить і заключний виступ збірної США у гайлайті, який відбудеться у суботу, 25 червня. Разом із тим, у рішенні Міжнародної федерації плавання не вказано, що їй заборонено змагатися на інших турнірах після чемпіонату світу-2022.

Що відомо про спортсменку