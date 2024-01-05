Свой украинский этап тренерской карьеры Деннис Люкенс начал в ФК Севастополь, где в 2011-2012 годах работал директором отдела скаутинга. Как отметил 71-летний специалист, до прихода россиян в Крыму не было никаких сепаратистских настроений.

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Люкенс: Крым скоро вернется домой

Когда я был в Севастополе, он был на 100% украинским. В Крыму в 2012 году я никогда не сталкивался с проблемами, связанными с россиянами. В то время все жили дружно, никаких проблем не было, сепаратистских взглядов я не замечал. Для меня Крым остается украинским и сегодня. Надеюсь, полуостров скоро вернется домой, в Украину,

– рассказал американский тренер.

После Севастополя Люкенс работал в херсонском Кристалле и николаевском Судостроителе. Именно в городе корабелов тренера застала война. Американец на себе ощутил российские бомбардировки. Многие украинские друзья и знакомые Люкенса пострадали от действий оккупантов.

Война началась и продолжается через одного человека

"Я воспринимаю людей как личностей, независимо от их цвета кожи и национальности. Я стараюсь не ненавидеть людей. Но когда я жил в Николаеве и Россия бомбила наш город, мне было очень трудно удержаться, чтобы не чувствовать ненависть к россиянам.

У меня есть близкий друг, украинский солдат. 15 месяцев назад россияне захватили его в плен. У другого моего друга семья погибла от российской ракеты. Поэтому мне очень тяжело не ненавидеть россиян. Однако мы все понимаем, что эта война началась и продолжается через одного человека, по имени Путин и окружающих его людей. Конечно, я осуждаю незаконное вторжение и оккупацию суверенной Украины, страны, которую я люблю и где родился и вырос мой сын", – рассказал Люкенс.

Справка. После начала полномасштабной войны Деннис Люкенс вместе со своим 9-летним сыном уехал из Украины. В настоящее время 72-летний специалист работает в США. Он занимает должность директора по футболу клуба ALBION SC.