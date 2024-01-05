Свій український етап тренерської кар'єри Денніс Люкенс розпочав у ФК Севастополь, де у 2011 – 2012 роках працював директором відділу скаутингу. Як зазначив 71-річний фахівець, до приходу росіян в Криму не було жодних сепаратистських настроїв.

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Люкенс: Крим скоро повернеться додому

Коли я був у Севастополі, він був на 100% українським. У Криму у 2012 році я ніколи не стикався з проблемами, пов’язаними з росіянами. У ті часи всі жили дружно, ніяких проблем не було, сепаратистських поглядів я не помічав. Для мене Крим залишається українським і сьогодні. Сподіваюся, півострів скоро повернеться додому, в Україну,

– розповів американський тренер.

Після Севастополя Люкенс працював у херсонському Кристалі та миколаївському Суднобудівнику. Саме в місті корабелів тренера застала війна. Американець на собі відчув російські бомбардування. Багато українських друзів та знайомих Люкенса постраждали від дій окупантів.

Війна почалася і продовжується через одну людину

"Я сприймаю людей як особистостей, незалежно від їхнього кольору шкіри та національності. Я намагаюся не ненавидіти людей. Але, коли я жив у Миколаєві і Росія бомбила наше місто, мені було дуже важко стриматись, щоб не відчувати ненависть до росіян.

У мене є близький друг, український солдат. 15 місяців тому росіяни захопили його в полон. В іншого мого друга родина загинула від російської ракети. Тому мені дуже важко не ненавидіти росіян. Однак ми всі розуміємо, що ця війна почалася і продовжується через одну людину, на ім’я Путін та людей, які його оточують. Звичайно, я засуджую незаконне вторгнення та окупацію суверенної України, країни, яку я люблю, і де народився та виріс мій син", – розповів Люкенс.

Довідка. Після початку повномасштабної війни Денніс Люкенс разом зі своїм 9-річним сином виїхав з України. Наразі 72-річний фахівець працює в США. Він обіймає посаду директора з футболу клубу ALBION SC.