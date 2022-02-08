Американский фигурист Чен установил рекорд на Олимпиаде: видео удивительного выступления
На Олимпийских играх в Пекине побит уже второй мировой рекорд в фигурном катании. На этот раз мировой рекорд установил американец Нейтан Чен.
Чен превзошел предыдущий рекорд более чем на 2 балла
Трехкратный чемпион мира Чен получил лучшие баллы в истории в мужском одиночном катании, сообщает 24 канал.
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Американец достиг рекордного результата в короткой программе личного первенства среди мужчин.
Он заработал 113.97 балла и опередил ближайшего соперника японца Юму Кагияму почти на 6 баллов.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю – 111.82 балла. Он составлял его на чемпионате Четырех континентов 2020 года.
Американец Чен превзошел результат двукратного олимпийского чемпиона более чем на два балла. Нейтан выступил под песню Шарля Азнавура на слова Жака Планта – La Bohème.
Смотрите видео выступления Нейтана ЧенаВниманию. Первый рекорд в фигурном катании на Играх в Пекине был установлен в командных соревнованиях. Это сделали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун в короткой программе спортивных пар.