Американский фигурист Чен установил рекорд на Олимпиаде: видео удивительного выступления

На Олимпийских играх в Пекине побит уже второй мировой рекорд в фигурном катании. На этот раз мировой рекорд установил американец Нейтан Чен.

Чен превзошел предыдущий рекорд более чем на 2 балла

Трехкратный чемпион мира Чен получил лучшие баллы в истории в мужском одиночном катании, сообщает 24 канал.

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Американец достиг рекордного результата в короткой программе личного первенства среди мужчин.

Он заработал 113.97 балла и опередил ближайшего соперника японца Юму Кагияму почти на 6 баллов.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю – 111.82 балла. Он составлял его на чемпионате Четырех континентов 2020 года.

Американец Чен превзошел результат двукратного олимпийского чемпиона более чем на два балла. Нейтан выступил под песню Шарля Азнавура на слова Жака Планта – La Bohème.

Смотрите видео выступления Нейтана Чена