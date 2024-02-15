Экс-чемпион, который дрался с Фьюри, назвал две причины, которые делают Усика фаворитом в бою за абсолют

В столице Саудовской Аравии 18 мая состоится супербитва между непобедимыми Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В очном противостоянии они определят имя первого в истории хевивейта абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов.

В течение долгого времени явным фаворитом боя считался "Цыганский король". Однако, после неубедительного выступления в поединке против Фрэнсиса Нганну и и его травмы, многие эксперты изменили свое мнение.

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Прогноз на бой от Стива Каннингема

Один из немногих, кто сразу отдавал предпочтение Александру Усику в этом противостоянии был бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Стив Каннингем. Американский боксер объяснил, почему так считает и выделил 2 главных фактора:

Я думаю, что Усик может победить Фьюри по двум причинам. Первая – это умение Усика, его набор навыков, в этом ему нет равных. У него необычные движения, он неудобный. Он по-разному мыслит, использует углы. Это самый высокий уровень бокса, который мы видим сейчас. Он может наносить Фьюри удары, которые могут вызвать у соперника сильное раздражение. Вторая причина – это его команда, его менеджмент. С ним работает Эгис Климас. Они сильны в Европе и во всем мире. У Эгиса за плечами солидная карьера по продвижению бойцов и их опеке.

Каннингем также рассказал, на что будет делать ставку Фьюри в предстоящем противостоянии. По словам американца, это тактические приемы, которые являются достаточно сомнительными. Они не являются за гранью правил, но на протяжении многих лет дают британцу преимущество.

"При его росте 206 сантиметров и весе 120 килограммов. Все, что он делает, это принимает пару ударов, блокирует их и висит на сопернике на протяжении всего боя. Фьюри сделал это со мной, он сделал это с Уайлдером. Он делал это с бойцами, которых хотел измотать. Позже Тайсон выглядел свежим, а они истощены, потому что таскали на себе его 120-килограммовую тушу. А Фьюри мог делать с ними все, что хотел", – заявил Стив Каннингем

Несмотря на это, американец не думает, что команда Усика позволит сделать это без наказания для Фьюри. Поэтому, если Тайсон не сможет справиться с управлением и контролем за судейством, то он не победит украинца.

. Стив Каннингем дрался против Тайсона Фьюри в 2013 году. Ему даже удалось отправить британца в нокдаун в начале боя, но итоговая победа осталась за "Цыганским королем", который нокаутировал соперника в седьмом раунде.