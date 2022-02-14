Американские баскетболисты покинули харьковский клуб из-за напряженной ситуации в Украине
Источник:Баскетбольный клуб Харьковские соколы
Баскетбольный клуб Харьковские Соколы остался без американских игроков. Баскетболист из США решили покинуть Украину из-за военной угрозы со стороны России.
Американские баскетболисты вернулись домой
Сергей Чебышев, президент клуба, прокомментировал ситуацию с американскими легионерами. Он рассказал, что на матч с Тернополем 11-го февраля легионеры "выходили нервозными".
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Именно тогда вышло заявление президента Байдена о немедленной эвакуации американских граждан из Украины. После этого мы много общались с агентами, тренерами и представителями других команд, чтобы понимать ситуацию по всей стране,
– заявил Чебишев.
Президент Харьковских Соколов рассказал, что провел встречу с американскими легионерами и попытался их успокоить.
По словам Чебышева, американцы гарантировали быстрое реагирование на вероятное ухудшение ситуации. Однако, как говорит функционер, игроки решили покинуть команду и вернуться домой.
Чебышев рассказал, что в команде остался сербский легионер Алекс Зечевич. Сейчас клуб решил искать новых баскетболистов.
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